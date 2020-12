Internado com covid-19, Herzem Gusmão apresenta curva de melhora, diz hospital

O Hospital Samur divulgou na tarde deste domingo (20) o mais recente boletim médico do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, que se encontra internado realizando tratamento contra a covid-19.

De acordo com o boletim, Herzem apresenta curva de melhora, respirando espontaneamente com suplementação de oxigênio. Além disso, o prefeito recém reeleito também está fazendo fisioterapia, e apresenta boa resposta ao tratamento.

No último dia 7, Herzem Gusmão comunicou em seu perfil no Instagram que havia testado positivo para a covid-19. Ele também escreveu que estava com sintomas leves e em isolamento em casa. "Peço as orações de todos por minha plena recuperação. Deus nos abençoe", acrescentou.

Em novembro, no segundo turno das eleições municipais, Gusmão foi reeleito prefeito da cidade com 54% dos votos. Ele derrotou Zé Raimundo, que alcançou 46% dos votos.