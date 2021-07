Internado com covid-19, Luciano Szafir grava vídeo no hospital: 'Estou vivo'

O ator Luciano Szafir gravou um vídeo direto do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde está internado desde o dia 22 de junho. O pai de Sasha sofre as consequências de um quadro de covid-19.

O ator, que apresentou melhora e saiu da intubação neste sábado (10), falou por poucos segundos.

"Oi, gente, resolvi fazer esse vídeo pra mostrar que estou vivo e pra agradecer", disse, visivelmente emocionado e com a voz embargada. "Fé em Deus sempre", completou, na legenda.

Nos comentários da publicação, seguidores, fãs e amigos comemoraram a recuperação de Szafir e também se emocionaram.

"Estamos ainda em oração por ti", comentou o apresentador Geraldo Luís. "Graças a Deus Lu, estamos rezando por você amigo, força!!", postou a atriz Carla Diaz. "Força e serenidade irmão! A corrente aqui tá forte!É muito amor! Tudo pra você!", escreveu Lucio Mauro Filho.

Szafir recebeu ontem a vista da filha Sasha Meneghel, e do genro, João Figueiredo.