Internado com covid-19, secretário de Saúde da Bahia deixa a UTI

Internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde a última sexta-feira (19) em virtude de um quadro de covid-19, o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O secretário precisou de um leito de UTI após uma piora no quadro.



No entanto, ele já voltou para o quarto, onde ocupa um leito clínico. A notícia foi dada pelo governador do estado, Rui Costa, durante o Papo Correria, live semanal do gestor, desta terça (23).



"O secretário Fábio Vilas-Boas está se recuperando no hospital. Ele passou 24 horas na UTI. Graças a Deus foi para tomar uma medicação e ter um suporte especial de oxigênio e ter um monitoramento específico. Soube a boa notícia que ele foi para o quarto agora à tarde. Essa é uma excelente notícia. Um sinal de que ele está reagindo e vai sair dessa o mais rápido possível para voltar a nos ajudar”, disse Rui.



O secretário é assistido pelo pneumologista Sérgio Jezler e pelo infectologista Roberto Badaró. Desde que foi internado ele permaneceu em uso de medicamentos e dependente de oxigênio por cateter nasal. Ainda não há previsão de alta.



Secretário relata experiência difícil



Horas antes de ser transferido para a UTI, Fábio Vilas-Boas fez um vídeo no qual relata que não tem sido fácil lutar contra a doença, apesar de estar recebendo assistência médica. "Essa é uma doença traiçoeira, a gente não sabe quem vai melhorar, quem vai piorar", contou no vídeo postado nesta segunda-feira (22).



"Tenho permanecido esses dias internado, tomando medicações não tem sido uma experiência fácil. Uma vaga não é uma garantia de que você sobreviverá. Nós precisamos lutar para que a taxa de transmissão diminua. Precisamos evitar que as pessoas continuem se contagiando. Os hospitais não vão dar conta", disse o secretário.