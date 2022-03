Internado com problemas renais, cantor baiano aguarda regulação há 10 dias: ‘uma eternidade’

O poeta, cantor e compositor baiano Robson Ferreira Santos, conhecido como Robson Poeta du Rap, de 43 anos, está internado em uma UPA de Salvador com problemas graves nos rins e, após dez dias aguardando a transferência para uma unidade especializada, teme pela própria vida.

Em conversa com o CORREIO, nesta quarta-feira (16), ele contou que o atendimento na Upa do Parque São Cristóvão é de boa qualidade, mas que o local, por ser destinado apenas a atendimentos emergenciais, não tem como tratá-lo da maneira adequada.

“A minha situação é de urgência. Porque estou com pedra nos dois rins. São quatro pedras. Uma delas, a do rim esquerdo, está tão grande que já está perto de cair e obstruir a bexiga. E se isso acontecer, já era”, disse ele, admitindo a possibilidade de complicações ainda mais graves.

Ele espera para ser atendido em um hospital que viabilize avaliação de algum urologista, a fim de agilizar novos exames e possivelmente a cirurgia de retirada das pedras.

A demora para acessar o atendimento especializado também já começa a refletir em novos problemas de saúde. “O atendimento na UPA é show de bola. Mas o sistema da regulação dura uma eternidade. Começam a aparecer complicações de saúde nos pacientes por decorrência da demora da regulação. Eu, depois de internado, desenvolvi uma aparente reação alérgica. E hoje apareceu um relevo na região da virilha, ínguas”, mencionou o músico e poeta.

Um dos precursores do movimento hip hop na Bahia, Robson Poeta du Rap lançou em 2018 seu primeiro EP, ‘POEMAS-RAP-SÍNTESE Vol. 1’, que teve produção musical de DJ Bandido e distribuição da Tratore. Em 2015, participou junto com o rapper Fábio Brazza, da 58ª edição do Pós Lida: Recital de Poesia e Alguma Prosa, evento coordenado pelo poeta baiano James Martins. Natural de Santa Luzia, no Sul do estado, ele mora desde os 17 anos na capital, onde baseia a maioria de seus poemas e canções atualmente.

Resposta da Sesab

Procurada para falar sobre o caso, a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) informou que a Central Estadual de Regulação sempre está em busca de vagas para o perfil dos pacientes.

“É importante que nos auxiliem a explicar para a população que a disponibilidade de vagas nos hospitais ocorre apenas em duas situações: alta médica ou óbito. Neste cenário, não é possível sinalizar o dia que ocorrerá a transferência de um paciente”, comentou a pasta, sobre a previsão de transferência. “A gravidade do mesmo em relação ao total de solicitações é mais um fator de análise da equipe médica da Central Estadual de Regulação”, conclui a nota.