Internado em Salvador, compositor Paulinho Camafeu é intubado após sofrer infarto

Autor de canções importantes da música na história musical baiana e brasileira, o compositor Paulinho Camafeu, 73 anos, está intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após sofrer um infarto nesta quarta-feira (24). Ele está internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, e seu estado de saúde é considerado grave. Camafeu está naquela unidade hospitalar desde a última quinta-feira (18), para aonde foi transferido após passar cinco dias em uma Unidade de pronto Atendimento (UPA) no bairro Pau Miúdo, também na capital baiana.

Diabético, o compositor passou a apresentar complicações cardíacas há cerca de 10 dias. Camafeu já apresentava um estado de saúde debilitado. Em consequência do diabetes, ele já havia tido uma das pernas amputadas.

Paulinho Camafeu é autor, em parceria com Luiz Caldas, da canção “Fricote”, música que marca o inicio da Axé Music. Além desta, assina ainda “Mundo Negro”, criada para o bloco Ilê Aiyê, gravada por Gilberto Gil.