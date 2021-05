Internados com covid, pais conhecem filho recém-nascido em chamada de vídeo

Uma família separada pela covid-19 viveu um momento de emoção na última quinta-feira (6), em Itabuna, no sul da Bahia. O casal Karine Melo de Santana Silva, 29 anos, e Rodrigo Souza dos Santos, 32, internado com covid-19, recebeu uma videochamada da UTI Neonatal do Hospital Manoel Novaes, onde está o filho recém-nascido, Emanuel. Foi a primeira vez que os três estiveram juntos, ainda que virtualmente.

Com quadro mais grave da doença, Rodrigo estava em um leito de UTI covid no Hospital Calixto Midlej Filho. Karine, que antecipou o parto por conta do diagnóstico de covid e de problemas respiratórios, está em um leito clínico do mesmo hospital. O parto aconteceu por cesariana em 3 de maio.

O encontro da família aconteceu depois de Rodrigo receber alta da UTI e ser transferido para um leito clínico no mesmo pavilhão onde está a mulher. A equipe resolveu então fazer a chamada para apresentar o bebê aos pais. A videochamada durou pouco mais de sete minutos, com a criança se agitando na incubadora ao ouvir as vozes dos pais.

Pai e mãe ouviram as novidades sobre a evolução no quadro de saúde do bebê, se emocionando ao saber que o recém-nascido testou negativo para a covid-19. Com 2,980 kg, Emanuel teve que ser reanimado e colocado no oxigênio logo após o nascimento, quando apresentou desconforto respiratório.

“Ele vem apresentando uma recuperação muito rápida. O nosso maior presente é cuidar dele para vocês. Que vocês tenham uma noite mais leve depois dessas lindas imagens”, disse a coordenadora de Enfermagem da UTI Neo, Lucinaide Lemos. Além dela, ajudaram na videochamada a diretora técnica do HMN, a médica Fabiane Chávez, e Thatyanna Rodrigues, psicóloga da unidade.

Karine mandou um recado de esperança para quem vive situações parecidas. “Fui diagnosticada com a covid-19 e queria dizer a vocês, mães, que sigam firme no senhor, que tudo isso vai passar. Agradeço a toda a equipe de saúde, que fizeram toda a diferença nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês”.