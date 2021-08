Internauta relata clima tenso em gravação do Lady Night com Fiuk: 'foi horrível'

Convidados do Lady Night, programa da Tata Werneck, já estão acostumados com seu humor satírico e non-sense, mas parece que este não é o caso de Fiuk.

Um dos participantes da plateia do programa revelou que a entrevista com o ator, ainda sem data para ir para o ar, foi uma 'torta de climão' completa.

“Eu participei da plateia do Lady Night com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele”, comentou o internauta, no Twitter.

Spoiler = Eu participei da plateia do Lady nitght com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele. — Matheus Felipe (@The_matheusf) August 8, 2021

Segundo ele, as piadas sobre cigarro foram o calcanhar de aquiles daquele que não é filho da Glória Pires. "Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso", retrucou Fiuk, que não gostou nada de ser chamado de “chaminé de pernas”.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Nas redes sociais, fãs e haters do ex-BBB debateram fervorosamente sobre o assunto.