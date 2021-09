Internautas acusam Nego do Borel de estupro e pedem expulsão: 'Cenas estão claras'

Uma cena entre Dayane Mello e Nego do Borel em A Fazenda revoltou internautas e levou a pedidos para expulsão do funkeiro do reality show da Record.

Na madrugada, Dayane e Nego foram juntos para a cama. MC Gui questionou se ela queria mesmo ficar ali. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes ainda falaram para Nego não tentar nada, já que Dayane estava visivelmente bêbada.

MC Gui chegou a dizer que o funkeiro deveria sair da cama, porque como Dayane estava bêbada ele poderia ser acusado de alguma coisa. O cantor permaneceu no local. Erasmo Viana lembrou que os dois estão solteiros, disse não ver problema e acusou os colegas de "colocarem fogo na situação".

Em vídeos que circulam nas redes sociais, não é possível ver o que acontece, mas algumas falas de Dayane são ouvidas. "Para com isso, Nego", diz ela em um momento. "É que eu tenho uma filha", afirma depois.

ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/IB1TsfWE4m — Bubs???????? (@bublansk) September 25, 2021 ⚠️ Alerta gatilho:



Neste vídeo é possível ouvir Dayane dizer: "Para com isso Nego."



ESTUPRO NA FAZENDA | ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/JLNVqgYaSw — Espiadinha (@CanalEspiadinha) September 25, 2021

Para alguns internautas, a cena é clara e trata-se de um episódio de assédio ou até de estupro. "Não esperem a Dayane acordar para ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela não queria, muito menos podia dar consentimento. A culpa nunca é da vítima! Não é não!", escreveu um telespectador.

O assunto "ESTUPRO NA RECORD" foi para nos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado (25). A emissora disse em nota que o caso está sendo apurado por uma equipe e que vai se pronunciar durante o programa.

No Twitter, a equipe da peoa disse que vai tomar providências. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis", diz a mensagem. "Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem! DENUNCIEM!".