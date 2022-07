Internautas criticam Patrícia Poeta e cobram protagonismo de Manoel Soares

O que era para ser apenas uma troca simples após a saída de Fátima Bernardes do seu próprio programa, virou um dos assuntos mais comentados das manhãs nas redes sociais. Isso porque, com a chegada definitiva de Patrícia Poeta no Encontro na última segunda-feira (4), diversos internautas criticaram a jornalista.

Tudo começou quando a Globo não escalou Manoel Soares, o parceiro de Patrícia, para ser o apresentador principal. Logo depois, os telespectadores perceberam que o nome do jornalista não estava na chamada oficial do programa, ficando apenas o nome da ex-âncora do Jornal Nacional.

Alguns entenderam como racismo da parte da emissora, outros acreditaram que Manoel não está preparado para assumir o Encontro, mesmo sendo apresentador do É de Casa aos sábados. Além disso, o cenário do programa teve poucas mudanças, mas não agradou muito os internautas, que falaram mal até dos painéis na parede. "Chocado com as tábuas atrás da plateia parecendo isopor", criticou um seguidor.