Internautas 'reconhecem' pai de Rihanna após foto: 'brasileiro chamado Seu Zé'

Uma foto da cantora Rihanna com seu pai, Ronald Fenty, postada num perfil de fãs brasileiros da artista por ocasião do Dia dos Pais no país viralizou após muitos internautas cismarem que ele possui características familiares nas feições semelhantes à de um compatriota: “parece um brasileiro chamado seu zé”, disse um usuário no Twitter, recebendo, até esta terça-feira (10), mais de 130 mil curtidas - um número alto para os padrões do microblog.



Muita gente entrou na onda e, claro, começou a montar as famosas 'fics', criando toda a história de vida do simpático senhor brasileiro. “Funcionário aposentado da Caixa Econômica, passeia com o passarinho todo dia às 6h10, é um dos mais ativos no grupo do zap da família”, brincou um internauta.

O pai dela parece um brasileiro chamado seu zé https://t.co/iOf5TMjEhB — ???? ????????????????⛓ (@irys_Nacsili_) August 9, 2021

“Esse daí tem o cotovelo cinza, gosta de Amado Batista, aposta na sinuca, toma glacial e come torresmo amanhecido no buteco das 8 da manhã até a mulher ir buscar no bar de noite”, disse outro.Mas alguns ainda juram que não é semelhança coisa nenhuma, e que já cruzaram com ele pelas ruas. "Fui comprar chocolate pra fazer um brownie, vi ele sentado na praça conversando."