Internautas resgatam vídeo de influenciador falando dos maus tratos feitos por Gkay

Depois que Gkay se revoltou com o amigo, Fábio Porchat, nas redes sociais sobre um comentário que o humorista fez durante o programa Melhores do Ano, na Globo, o nome da empresária tem circulado cada vez mais.

Porchat chegou a fazer um vídeo e publicou na noite desta segunda-feira (26), em seu Instagram, sobre as diversas polêmicas que Gkay tem se envolvido durante todo o ano.

Entretanto, na manhã desta terça-feira (27), internautas resgataram um vídeo do influenciador Felipe Castanhari falando mal do comportamento de Gkay com diversas pessoas e deu a entender que sabe vários problemas internos da famosa e até chamou de "arrombada".

"Se tem uma coisa que eu sou grato hoje em dia é que eu não preciso fazer média com ninguém. Cheguei a um ponto da minha vida em que eu não preciso fazer média com arrombado. Muita gente lá não entende por que eu xinguei a Gkay e o caralho", iniciou Felipe durante conversa ao podcast PodPah.

Em seguida, ele mandou uma ironia falando que ninguém tem nada contra ele, dando a entender Gkay tem comportamento diferente na frente das câmeras e nos bastidores e que o influenciador sabe das confusões e polêmicas, mas que não vai expor nada por enquanto.

"Eu não preciso ter medo de falar porra nenhuma porque eu sou meu próprio chefe. Tem muita gente que se utiliza da sua influência para maltratar os outros, para ser escroto. Acha que é melhor que alguém por causa de números e essas pessoas geralmente são muito poderosas. Quando você tem muita influência, você está blindado pela sua influência. As pessoas ficam com medo ou receio [de falar] porque sabem que podem usar sua influência para foder aquela pessoa", disse.