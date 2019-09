Internet disponibiliza aulas digitais para empreender

Mais que um espaço de trocas e de entretenimento, a internet pode ser uma ferramenta interessante para alavancar os negócios e as apostas empreendedoras. De acordo com a consultora do Sebrae e embaixadora ibero-americana de jovens empresários Flávia Paixão, a internet pode ser uma ferramenta muito valorosa, mas é fundamental identificar as páginas confiáveis e os profissionais com embasamento e experiência.

“O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, por exemplo, que na Bahia é gerido pelo IEL, pode fornecer respostas qualificadas de especialistas em um determinado assunto. Por exemplo: Um empresário que está começando uma cervejaria artesanal pode encontrar respostas sobre como fabricar, lista de fornecedores de matéria prima”, esclarece, destacando que são mais de 40.000 perguntas e respostas de diversos setores.

“Mesmo que o empreendedor queira algo muito específico - uma fórmula de um produto que deu errado e ele não sabe o porquê - a equipe do SBRT irá buscar uma resposta", diz.

Indicações

Outra ferramenta indicada pela consultora é o Radar do Sebrae. “Ela fornece dados de mercado por bairro para quem quer abrir um negócio. São informações como tamanho da população, número de empresas no segmento de interesse do empreendedor, quantas empresas fecharam, tempo médio de cada empresa, renda média da população da região”, diz. “O Radar pode auxiliar a encontrar respostas como qual o melhor bairro para um determinado negócio. Todo empreendedor precisa conhecer e usar”.

Flávia reconhece que, muitas vezes, a produção de alguns canais pode vender a ideia de que empreender é algo simples e que qualquer pessoa pode fazer.

“É importante deixar claro que, empreender não é fácil. O empreendedor vai passar por diversas provas, dificuldades e pode até pensar em desistir. Mas se, ela ou ele, realmente, tiver o sangue empreendedor na veia; vai ter foco e resiliência para continuar", diz.

A embaixadora chama atenção para o fato de que a rotina do empreendedor é complicada e que os começos são árduos. “Não adianta apresentar soluções complexas e de alto investimento, pois, ao invés de ajudar, causa desespero”. Ela lembra que quem quer empreender precisar saber que terá muito trabalho, além de plena dedicação e pouco dinheiro. “Como ocorre numa competição esportiva, é preciso levar em consideração que o sucesso é feito por pequenos passos e treinamentos diários. Começamos devagar para alcançar o podium e o sucesso”.

Flávia Paixão sugere, além dessas ferramentas citadas, o Sebrae Talks, que possui vídeos com profissionais de diversas áreas com temas complementares. “Vou confessar que também sou fã do Canal Me Poupe, pois além de apresentar dicas de como reduzir os gastos pessoais e empresariais, Nathalia Arcuri também dá dicas de empreendedorismo”, diz.

Para quem gosta do Youtube, a dica dela são os TEDs, Endeavor. Já para quem busca algo no Marketing Digital, vale prestar atenção em canais nacionais como o Segredo de Audiência e o Rock Content. “Acredito que o melhor proveito é: Coloque em prática. Observo que muita gente vê o conteúdo, mas não coloca em ação”, reforça.



Exemplos para turbinar os negócios

Rick Chester De ambulante a consultor financeiro, Rick Chester é um fenômeno no Youtube que inspira inúmeros seguidores com seu exemplo de trabalho duro e superação. O início da trajetória desse mineiro é surpreendente: de vendedor de água, após perder o emprego, a consultor na Universidade de Harvard. O canal é o Minuto Empreendedor, onde compartilha os segredos para alcançar o sucesso.

Geraldo Rufino O catador de latinhas hoje é CEO de uma empresa de reciclagem automotiva que é referência na América Latina. O canal aborda a importância de lidar com as adversidades e enfrentar desafios de cabeça erguida, procurando aprender com eles. Diz que os valores familiares são fundamentais para alavancar o trabalho e o sucesso. Destaca como a colaboração é um valor para o desenvolvimento.

Caio Carneiro É formado em Administração e dá dicas no Youtube de como se superar. Aborda sobre questões mais ligadas ao cotidiano, de modo a influenciar as pessoas a terem um comportamento de sucesso. É autor do best-seller Seja Foda!, que oferece sugestões sobre como ter uma atitude de sucesso e se encontrar como pessoa. O foco do canal tem uma associação muito próxima com um processo de autoconhecimento e autoestima.

Cintia Souza Tem um canal no Youtube totalmente voltado para mulheres em que dá dicas, além de negócios, sobre autoestima feminina e como se encontrar no mundo do empreendedorismo. Fala como empreender, controlar as finanças e se organizar. A proposta de Cintia consiste justamente em empoderar as empreendedoras, mostrando como usar a autoestima como aliada para se posicionar no mundo dos negócios e na vida pessoal.

Rejane Toigo Mestranda em Neuromarketing e dona da Like Marketing, Rejane tem um canal no Youtube em que dá dicas sobre marketing digital e neuromarketing. Por estudar bastante o assunto, ela tem referências de livros e costuma fazer várias indicações no Instagram. O foco é transmitir conhecimento de qualidade para a o público-alvo. Ela é divertida e descontraída. Oferece palestras sobre Marketing.