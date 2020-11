Intérprete do Louro José, Tom Veiga é encontrado morto no Rio

Foto: Reprodução

O ator Tom Veiga, intérprete do boneco Louro José no programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º). A informação foi confirmada pela emissora e pelo portal G1.

O personagem acompanhava a apresentadora nos programas culinários há mais de duas décadas. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.

A personagem foi criada por Ana Maria em 1996. Para chegar a Tom, muitas pessoas foram testadas para o papel, mas ele se destacou.

Antes de fazer o Louro, que atualmente estava no ar nas manhãs da Globo, Veiga trabalhava como assistente de estúdio no programa 'Note e Anote', na Record.

Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele. "Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas".