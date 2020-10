Intervenções alteram limite de velocidade em quatro ruas da Pituba

Um pouco mais de paciência. É isso o que os motoristas que trafegarem pela Pituba terão que desenvolver. Nesta quinta-feira (22), a prefeitura deu continuidade ao programa Trânsito Calmo e reduziu a velocidade em quatro ruas do bairro para 40 km/h. Foram instaladas novas sinalizações, iluminação em LED, e recapeamento asfáltico.

O Trânsito Calmo é um programa que tem como objetivo tornar a relação entre motoristas, ciclistas e pedestres mais harmoniosa. Nesse sentido, a velocidade das vias é reduzida, passeios ficam mais largos, e rotatórias são ampliadas. A ideia não é brasileira. O ‘traffic calming’ já existe na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, e Holanda.

Nesta quinta, durante a inauguração oficial do programa, o prefeito ACM Neto afirmou que a Pituba servirá como um projeto piloto, e deixou claro que pretende estender o modelo para outras regiões da cidade. Ele destacou que em outras áreas de Salvador já foram realizadas intervenções parecidas, como na Barra, Ribeira, e São Tomé de Paripe, mas que essa será a primeira vez que envolverá um bairro inteiro.

“A lógica do projeto não é apenas reduzir a velocidade da via, mas permitir que os carros possam andar de maneira mais harmônica com o pedestre. Quando a gente reduz a velocidade máxima de uma via, a gente está valorizando o pedestre, o ciclista, e todas as pessoas que podem conviver de maneira harmônica. O objetivo não é simplesmente reduzir a velocidade. Nós fomos muito além disso, fizemos intervenções em 28 pontos da Pituba. Adequações, nova sinalização e paisagismo”, contou.

Neto disse que intervenção no trânsito é um tema sensível e contou que sofreu críticas por conta de algumas mudanças que implantou em Salvador ao logo da gestão, mas frisou que essas medidas ajudaram a reduzir o número de acidentes na capital. O investimento na Pituba com esse programa foi de cerca de R$ 5 milhões.

Rotina

Os moradores disseram que vão aguardar para ver como as mudanças vão impactar na rotina do bairro. A nutricionista Márcia Almeida, 41 anos, contou que, à primeira vista, aprova a ideia.

“Alguns motoristas transitam em alta velocidade e colocam em risco a vida de todos. Achei interessante o que fizeram na Barra, a redução de velocidade e o espaço de convivência que criaram entre pedestres e motoristas. O que sempre preocupa a gente são os congestionamentos, mas vamos aguardar para ver como vai funcionar”, disse.

Já a aposentada Raquel Assunção, 68, ficou mais animada com os passeios mais largos. “É uma dificuldade caminhar em calçadas estreitas. É ruim para fazer a caminhada da manhã, sair com o cachorro ou ir à padaria, então, essas mudanças são sempre bem-vindas”, contou.

O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, contou que as mudanças contribuem para ajudar a reduzir a quantidade de acidentes de trânsito e contou que o projeto original determinava outras intervenções, como o desbloqueio de algumas ruas, mas que ele sofreu alterações para atender aos pedidos dos moradores.

“Nesse primeiro momento optamos por não desbloquear essas ruas. Melhoramos as condições delas, com passeios e iluminação, mas ponderamos. Os moradores que vivem nessas ruas fechadas temiam por questões de segurança pública. Poderia haver algum ganho de fluidez [se as ruas fossem abertas]? Sim, poderia, mas talvez esse ganho não fosse tão grande como as perdas que essas pessoas teriam em relação à segurança pública. Então, optamos por nesse momento segurar esse desbloqueio”, disse.

Enquanto o vai e vem segue frenético no bairro, alguns espaços já começam a se adaptar ao novo normal. Na Rua Minas Gerais, por exemplo, na manhã desta quinta-feira, os motoristas pareciam já estar adaptados à mudança. Talvez a faixa de pedestres em vermelho e a rotatória em verde tenham ajudado.

Confira as alterações feitas na Pituba:

Vias ‘Áreas 40’, regulamentadas com velocidade máxima de 40 km/h:

Rua Minas Gerais

Rua Ceará

Rua Amazonas

Rua São Paulo

Vias com sinalização especial em cor verde:

Rua Minas Gerais

Rua Ceará

Via com faixa elevada:

Rua Minas Gerais

Avenida Manoel Dias da Silva:

Implantação de ciclovia com 2,2 km