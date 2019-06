Intubado, Agnaldo Timóteo é transferido para hospital em SP

Internado desde o último dia 21 de maio no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, o cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi transferido no início da manhã deste sábado (8) para São Paulo.



De acordo com um boletim divulgado pela unidade de saúde da capital baiana, a transferência foi solicitada pela família e feita após conseguirem uma vaga na UTI do Hsopital das Clínicas, em São Paulo.

Nos últimos dias, a equipe médica também monitorou as condições físicas do paciente para a autorização do transporte aéreo. Ainda conforme o boletim, Agnaldo Timóteo precisou ser intubado novamente por causa dos riscos dessa transferência e voltou a respirar com ajuda de aparelhos. "Em SP, ele terá o acolhimento de seus familiares com mais facilidade pela menor distância com o Rio de Janeiro", conclui a nota.

Internamento

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quando passou mal no último dia 20.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, no dia seguinte, ele foi transferido para Salvador.

Confira a nota na íntegra:

Os familiares de Agnaldo Timóteo conseguiram reservar leito em UTI no Hospital das Clinicas/USP-SP. Ele está, neste momento, sendo transferido. A previsão de decolagem é por volta das 6h30. Devido aos riscos do transporte, ele foi intubado e colocado em respiração por aparelhos.

Toda equipe do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está em vibrações positivas pela recuperação do mesmo. Em SP, ele terá o acolhimento de seus familiares com mais facilidade pela menor distância com o Rio de Janeiro.

A diretoria do HGRS agradece a compreensão de todos.