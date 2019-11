Inventor lança hub de energia renovável

No Brasil, quando se fala em micro geração de energia elétrica, a primeira coisa que vêm à mente são as placas fotovoltaicas. Mas há outra possibilidade, e oportunidade, que é a produção de energia eólica a partir de micro aerogeradores. É essa a aposta da startup Invente Eólica, criada pelo inventor e empreendedor Carlos Cardoso, que há anos se dedica ao estudo e construção de micro geradores eólicos capazes de serem usados em residências e prédios comerciais. “No Brasil é inexpressiva a industrialização de pequenos cata-ventos para a micro geração e a geração distribuída”, explica Carlos. A sua empresa, agora, se prepara para seu lance mais ousado, a criação de um condomínio (Hub) para funcionar como incubadora de empresas inovadoras do setor de energia renovável. “Estou fazendo do meu sitio um plano piloto (uma incubadora de novas tecnologias) para condomínios inteligentes e autossustentáveis em geração de energia elétrica usando matrizes limpas”, afirma. Carlos busca um sócio capitalista para poder levar adiante tanto o Hub quanto para escalonar a sua produção de micro aerogeradores. “Com um parceiro poderei investir na criação de uma linha de produção. Tudo com custo competitivo com os produtos chineses, com o diferencial de manutenção local e presencial”, vende.

Canal - Cláudio expõe seus micro aerogeradores em um canal nas redes sociais da internet (Instagram @cardosoeolico; e Facebook #INVENTEEOLICA). Seus inventos já geraram três pedidos de patente ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Também já o levou a fazer parte de um grupo alvo de consultoria do Projeto Prime, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Também está nos planos do inventor fazer cursos e importar dos EUA tecnologias capazes de transformar motores de carros a combustão em híbridos. “Nesse modelo o motor elétrico é acoplado a correia dentada do motor a combustão. Outro modelo de conversão é usado dois motores elétricos acoplados no diferencial traseiro. Pretendo tomar o curso, disponibilizar o espaço e terceirizar as execuções”, diz.





Le biscuit inaugura lçoja no Shopping Barra

A rede de departamento Le biscuit investe R$ 2,5 milhões e instala nova loja em um dos principais empreendimentos comerciais de Salvador - o Shopping Barra. A unidade ocupará uma área de 1.117 m² no segundo piso do shopping e estará aberta ao público a partir do dia 21 de novembro. Com um arrojado plano de expansão, a rede Le biscuit encerra 2019 com 20 novas lojas próprias e consolida sua presença no mercado varejista brasileiro. Contabilizando um investimento na ordem de R$ 40 milhões em novas lojas, o grupo passa a operar com um total de 135 pontos de vendas próprios e quatro franquias, distribuídos em 14 estados nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste. Com a inauguração do Shopping Barra, a Le biscuit passa a contar com 41 unidades na Bahia, sendo 37 lojas próprias e quatro franquias. A Le biscuit Shopping Barra é a 15ª unidade do grupo na capital baiana.



Pelúcia personalizada

O Salvador Shopping foi o local escolhido para abrigar a mais nova unidade da rede de franquias de pelúcias personalizáveis, Criamigos, que será inaugurada depois de amanhã (21/11). Com uma proposta única no Brasil e na América Latina, a Criamigos oferece aos clientes a possibilidade de criar o seu próprio bichinho, para si ou para presentear, podendo escolher entre ursos, dinossauros, unicórnios, girafas, cachorros, gatos, zebras, porcos e outros, montando opções a partir de R$ 65. É possível também escolher o nome, cor, forma, tamanho, roupas e acessórios, além de gravar uma mensagem de voz, que poderá ser reproduzida ao tocar o bichinho. Para quem já tem uma pelúcia, os acessórios podem ser adquiridos a partir de R$10.





Grupo CAM inaugura novo serviço para mulheres



O Grupo CAM inaugura em Salvador, no próximo dia 09/12, um novo serviço, focado em ginecologia regenerativa. O CAM Mais Mulher vai trazer às pacientes inúmeras possibilidades de tratamentos, aliando estética e funcionalidade, visando implementar a qualidade de vida com intervenções minimamente invasivas. Em conjunto com esse serviço, o Grupo CAM disponibilizará também um avançado centro de dermatologia clínica e estética, que vai oferecer um tratamento a laser, destinado a pacientes que tem restrições a outros tipos de tratamentos, a exemplo da terapia hormonal.



Sebrae Bahia adere ao Black Friday

O Sebrae Bahia também aderiu à Black Friday e lançou ontem (18) uma promoção para os empreendedores que desejam desenvolver suas habilidades, inovar e vender mais. Soluções como o Seminário Empretec e consultorias focadas em inovação, marketing, vendas e finanças, terão até 55% de desconto. A promoção segue até o próximo dia 2 de dezembro ou enquanto durarem as vagas. Mais informações sobre a Black Friday do Sebrae estão disponíveis no site www.sebraeblackfriday.com.br.



Clínica de cuidados paliativos recebe certificação internacional

O programa de Cuidados Paliativos da S.O.S. Vida foi certificado pela Joint Commission Internacional (JCI), considerada uma das mais rigorosas instituições certificadoras na área de saúde. Com isso, tornou-se a primeira empresa de Home Care da América Latina a receber o reconhecimento, atestando que o atendimento segue os padrões internacionais. O Programa de Cuidados Paliativos é indicado para pacientes com diagnóstico de doenças graves e sem possibilidade terapêutica de cura, com o objetivo de aliviar o sofrimento, decorrente dos sintomas da doença, promovendo assim, uma maior qualidade de vida nesta fase. Com mais de 30 anos de atuação, a S.O.S. Vida está presente em mais de 50 cidades na Bahia, Sergipe e no Distrito Federal.







FIQUE POR DENTRO



NOVA SEDE - A Central Nacional Unimed abriu ontem sua nova sede administrativa em Salvador. O novo espaço, localizado no Empresarial Mundo Plaza (Av. Tancredo Neves), é um ambiente inspirado no conceito “open space”, que estimula o trabalho conjunto, essência do cooperativismo, e tem a mesma identidade da sede em São Paulo e das principais unidades de negócios do Brasil. Além da unidade de negócio em Salvador, hoje a Central Nacional Unimed atua em conjunto com outras Unimeds no interior do Estado nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Ilhéus e Feira de Santa, nas cidades que integram o Projeto Bahia.

HANGAR - A OR promove no próximo dia 7 de dezembro um evento para quem deseja adquirir as últimas salas do Hangar Business Park. O empreendimento conta com localização estratégica para quem desembarca na capital baiana e ainda oferece ampla estrutura para quem deseja ter a comodidade de trabalhar em um local que dispõe de um shopping a céu aberto, o Green Mall, onde encontram-se serviços como restaurantes, cafeterias, salões de beleza, farmácia, ótica, produtos naturais, gráfica, entre outros. São 25 salas que podem ser reservadas antecipadamente para garantir a compra no dia do evento. A incorporadora promete preços e condições de pagamento inéditos e exclusivos para surpreender os interessados. São salas a partir de 33m² em uma estrutura que compreende 7 torres empresariais com mais de 350 empresas já instaladas, 2 hotéis, Green Mall com lojas e serviços, estacionamento com menor preço da cidade e menor valor de condomínio e IPTU.



MERCADO IMOBILIÁRIO - As expectativas para o mercado imobiliário 2020 serão discutidas pelo diretor executivo de habitação da Caixa Econômica Federal, Matheus Sinibaldi, dia 05 de dezembro. A palestra integra as atividades do 2º Encontro Anual do Grupo Business Bahia, liderado por Carlos Falcão e formado por mais de 250 empresários baianos. O evento será realizado no Bistrot Trapiche Adega, restrito a membros do Grupo e convidados.



PALESTRA - Com objetivo de capacitar o seu lojista, o Salvador Shopping promove na próxima semana um evento com o historiador, professor doutor e autor Leandro Karnal, que vai ministrar a palestra “Mudar para Crescer”, quando abordará, de maneira leve e descontraída, temas essenciais para o crescimento dos negócios, além de provocar reflexões sobre como se tornar um gestor de mudanças e como transformar o paradigma mental para voltar a apostar no desenvolvimento. Karnal é uma das estrelas do mercado de palestras, sendo, ainda, autor de mais de 15 livros, alguns entre os mais vendidos do Brasil como: Crer ou não Crer, O que eu Aprendi Com Hamlet, O Dilema do Porco Espinho e o recente, O Coração das Coisas.



COMUNICAÇÃO - Nos dias 28 e 29 de novembro, a Faculdade Jorge Amado com apoio dos alunos do 5° e 6° semestre do curso de Publicidade e Propaganda, realizará a primeira edição do evento “Comunica 2019 – Conectando os Mundos” apresentado na Semana de Comunicação, das 8:30 às 21:30 no Campus Paralela. O propósito do evento é agregar conteúdo aos cursos de Comunicação e fazer com que os participantes experimentem outros processos de aprendizagem dentro do espaço universitário. A agenda traz no dia 28 palestras e workshops como marketing de conteúdo, o papel da comunicação no empreendedorismo e cases de sucesso.

DISNEY - A Kontik Teen está lançando um novo roteiro para levar adolescentes a Disney em 2020. Com o slogan “Chegou a sua vez de conhecer a Disney”, a agência de viagens redefiniu o pacote, inovando nas condições de pagamento, nas experiências da viagem e no modo de acessá-las. Batizado de New Disney Express, o roteiro vai reunir a exclusividade e a experiência proporcionada pela agência do Nordeste que mais levou adolescentes à Orlando, com acompanhamento diferenciado de staff, visita aos principais parques do Complexo e experiências únicas como a festa de 15 anos realizada durante a viagem. Apesar disto, o maior diferencial está no preço do pacote: 12 parcelas de R$1.000,00.

FÉRIAS - Ao completar 20 anos de Vacation Ownership, a AVIVA celebra o sucesso do maior clube de férias da América do Sul, que trabalha com três produtos: Aviva Vacation Club, tanto na Costa do Sauípe (BA) quanto no Rio Quente (GO); InCasa Residence Club, projeto de vendas de frações de casas localizado em Rio Quente (GO); e Hot Park Club (GO), com uma comemoração especial nos dois destinos. De 18 a 22 de novembro, 120 famílias representarão os mais de 34 mil associados do programa de férias em um evento exclusivo. ‘’Para comemorarmos os 20 anos, preparamos uma grande festa fechada para alguns dos nossos clientes fiéis – aqueles que já realizaram inúmeras renovações de produto ao longo desses anos - e apaixonados pela Aviva Vacation Club’’, revela Edson Cândido, Diretor de Experiência Vacation Ownership da Aviva. “Afinal, se chegamos até aqui, foi porque conseguimos entregar mais do que um destino desejo, mas sim experiências fantásticas. Também queremos celebrar a transformação do negócio nos últimos anos, a reinvenção que tem gerado tantos resultados positivos e a fidelização dos clientes.”