Investigada por ‘Cartel das Placas’ é exonerada do Detran

Alvo da nova fase da operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado (MP) contra o “Cartel das Placas” que atua há mais de três décadas no Detran, realizada na última quinta, a então coordenadora de Tecnologia e Informática do órgão, Patrícia Meireles Notari, foi exonerada do cargo um dia após as buscas e apreensões em endereços ligados a ela. Além de Patrícia, um vistoriador que atuava no Detran sob Regime Especial de Direito Administrativo, mais conhecido pela sigla Reda, teve o contrato rescindido. Ambos são suspeitos de favorecer o grupo de empresas que controla o mercado de emplacamento de veículos no estado.

Mão dupla

Antes de ir para o Detran, Patrícia Notari foi secretária parlamentar do ex-deputado federal Marcos Medrado, com quem trabalhou até junho de 2012, quando ele exercia, pelo PDT, o terceiro mandato na Câmara. É a segunda ex-auxiliar de Medrado no Congresso suspeita de ligação com o cartel. Na primeira fase, uma ex-assessora, de prenome Érica, também foi alvo.

Chave de roda

O vereador André Fraga (PV) tem feito pressão para que Palácio Thomé de Souza inclua as oficinas de bicicleta entre as atividades essenciais não afetadas durante as restrições impostas pelo lockdown parcial em Salvador. Porta-voz de movimentos a favor do maior uso das bikes e ex-secretário de Sustentabilidade e Inovação da capital, Fraga argumenta que elas devem cobra para elas o mesmo tratamento dado pela prefeitura aos demais meios de transporte. Na ofensiva, Fraga recebeu sinal positivo do chefe da Casa Civil municipal, Luiz Carreira, que disse existir possibilidade de colocar a manutenção das bicicletas na lista.

Guinada de rota

Quadro histórico do PCdoB da Bahia, a deputada federal Alice Portugal acha que a decisão do ministro do Supremo Edson Fachin restaurando os direitos políticos do ex-presidente Lula (PT) abre espaço para que a legenda abra mão da candidatura numa eventual união da esquerda em torno do petista em 2022. “Temos dois nomes de potência nacional: Manuela D'Ávila e Flávio Dino (governador do Maranhão). Sabemos da nossa musculatura, mas não lançamos candidato. Essa posição do Judiciário é um dado novo e estimula muito as forças democráticas a buscarem unidade”, diz.

Moral da praça

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, corre risco de ganhar um busto de bronze no centro de Santa Bárbara, cidade próxima a Feira de Santana reconhecida pelo requeijão de excelência que produz. Em vídeo distribuído para comemorar a conclusão no novo trecho de ampliação da BR-116 no estados, Freitas afirma que, agora, será possível chegar mais rápido em Santa Bárbara para comprar a famosa iguaria do município.

Chuva de bilhão

A Assembleia Legislativa deve decidir a partir de hoje se aprova o regime de urgência para votar o novo pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão do governo da Bahia junto ao Banco do Brasil. A proposta enfrenta forte resistência da oposição por causa do já alto do endividamento do estado.