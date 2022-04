Investigado pela morte de funcionário de pousada de luxo na Bahia é preso

Joelton Santos Santana, investigado pela morte de Marcel da Silva Vieira, conhecido como "Billy", foi preso nesta segunda-feira (4) na cidade de Ipiaú, região sul do estado. Billy era funcionário da pousada de luxo Paraíso Perdido, em Jaguaripe.

De acordo com as investigações, o suspeito, antes de fugir, havia confessado o crime à uma irmã. O inquérito da morte de Marcel foi concluído e encaminhado à Justiça no dia 29 de março. Cinco pessoas foram indiciadas pelo crime.

No total, quatro já foram presas e um adolescente foi apreendido por envolvimento nas mortes de Marcel e de Leandro Troesch, dono da pousada "Paraíso Perdido". Leandro foi encontrado morto dias antes do funcionário com marcas de tiro na cabeça.

Entre as prisões está a de Maqueila Bastos, que é amiga da viúva de Leandro, Shirley Figueiredo. Ela segue foragida da Justiça.

O caso

A investigação foi iniciada em 25 de fevereiro, com a morte do dono do empreendimento, ainda cercada de mistérios.

O empresário já havia sido preso e condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro e extorsão cometido em 2001. Em 2022, ele estava em prisão domiciliar na pousada.

A viúva, Shirley da Silva Figueiredo, disse à polícia que estava no banheiro e somente ouviu o barulho do tiro.

Dias depois, no início de março, Marcel, que era o "braço direito" do empresário, foi assassinado a tiros e tinha marca de golpes de faca no corpo. Ele era peça fundamental na investigação que já estava em curso.