Investigado por receptação é preso em oficina de desmanche na Bahia

Um homem, investigado por receptação, foi preso em flagrante na última quarta-feira (4), por policiais das Delegacias Territoriais de Santana e Tabocas do Brejo Velho, com apoio da Polícia Militar. O acusado possuía uma oficina clandestina para o desmanche de motocicletas roubadas, no povoado de Juazeiro.

No momento do flagrante, foram encontradas uma espingarda e porções de maconha, além de uma moto com restrição de roubo. "Ele também foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", explicou o titular de Santana, delegado Paulo Victor Muniz.

Ele foi levado para delegacia, onde foi interrogado e passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito segue à disposição da Justiça.