Investigador morto a tiros em Feira foi vítima de latrocínio, diz Polícia Civil

O coordenador da Polícia Civil na região de Feira de Santana, delegado Roberto Leal confirmou que o investigador Marcelo Ribeiro Falcão, de 51 anos, foi vítima de um latrocínio. O celular e arma do policial foram roubados.

Falcão foi assassinado na madrugada de segunda-feira (11), no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Ele foi encontrado com marcas de tiros na nuca, peito e mão.

"Temos essa confirmação principalmente porque as informações organizadas pelas equipes que estavam em campo, principalmente nas imediações do bairro Novo Horizonte, identificaram que aqueles indivíduos já eram contumaz na prática de roubos, naquela região", disse o delegado.

"Após algumas informações coletadas, conseguiu-se chegar a participação dos dois, principalmente de um indivíduo identificado, que seria ele o autor dos disparos que ceifou a vida do investigador Marcelo", acrescentou.

Segundo Leal, ao perceber o veículo da vítima estacionado, os criminosos o abordaram e anunciaram o assalto. A vítima teria saído do veículo, e foi alvejada. O corpo do investigador estava cerca de 300 metros distante do veículo, segundo o levantamento cadavérico.