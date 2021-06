Investimento sem mistério: por que optar por uma assessoria financeira? 

Nos últimos anos, o interesse do brasileiro pelo mercado financeiro tem crescido bastante. As quedas consecutivas na taxa básica de juros, a redução da Selic e a queda do rendimento nas aplicações de renda fixa (poupança e tesouro direto) levaram os investidores a direcionarem as atenções para a bolsa de valores e as promessas de maior rentabilidade.

A partir da chegada da pandemia - e as reviravoltas que a crise sanitária em escala global provocou -, muita gente achou que o apetite da população por esse tipo de investimento iria desaparecer, mas o que aconteceu foi o oposto. Segundo a B3, só em 2020, a bolsa de valores brasileira cresceu 92%.

Em paralelo ao interesse pelas linhas mais arrojadas de investimentos, o mercado de assessoria nesse segmento também tem acompanhado a disparada. Um dado divulgado pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD) revelou que o número de assessores em atividade no Brasil saltou de 4,8 mil profissionais em 2010 para cerca de 10,7 mil em 2019.

De acordo com a assessora da Guide Investimento, Mayra Suelen de Lima, a popularização do mercado financeiro entre pessoas físicas tem se dado principalmente através do acesso aos conceitos de investimento na internet, porém, apesar do início autônomo, é comum que os novos investidores busquem um acompanhamento profissional ao longo do tempo.

“A internet tem sido a principal porta de entrada para os novos investidores. É por lá que pessoas que têm buscado novas formas de fazer o dinheiro render e começam a estudar e dar os primeiros passos, mas é comum que as pessoas não se preocupem tanto com índices e percentuais e se interessem mais pelo que cai na conta. Por isso é normal que em algum momento da trajetória elas busquem uma assistência profissional”_ Mayra Suelen de Lima, assessora da Guide Investimento

Assessoria

Tomar decisões acertadas no dia a dia do mercado financeiro é uma tarefa muito desafiadora. Acompanhar as notícias e estar atento aos acontecimentos que podem influenciar as variações do mercado são atividades que nem sempre cabem na rotina de quem começou a dar os primeiros passos na compra e venda de ações, por isso muita gente tem preferido terceirizar esse trabalho.

“O trabalho da assessoria é utilizar todo o conhecimento dos especialistas para reduzir os riscos e ajudar o investidor a alcançar seus objetivos”, aponta Mayra. “Como dinheiro mexe com emoções, esse trabalho envolve, além da orientação, a administração das expectativas e a busca pelos melhores resultados. É um trabalho conjunto”, diz.

A missão da Guide é dar apoio total aos investidores, mostrando que não há investimento bom ou ruim e sim o mais adequado para alcançar os objetivos (Fotos: divulgação)

A parceria entre cliente e assessoria envolve identificar o perfil de investidor e suas limitações de risco e liquidez. Essa primeira etapa pode ser feita rapidamente através de um questionário disponível no aplicativo e no site da Guide. A partir daí, o analista passa a indicar sempre os melhores produtos.

“Hoje é possível começar a investir com apenas R$ 1. Se a pessoa começa com R$ 100, o leque de possibilidades é bem variado”, comenta Mayra. “Investir não é mistério, mas ninguém fica milionário da noite para o dia. O nosso diferencial é a missão de dar apoio total aos nossos investidores, mostrando que não há investimento bom ou ruim e sim o mais adequado para alcançar os objetivos”, completa.

Todos os perfis

Além de auxiliar na empreitada dos investidores de primeira viagem, a Guide também atende investidores mais gabaritados, como é o caso de Matheus Cerqueira, que optou pelo modelo de assessoria exclusiva do grupo, para potencializar seu capital.

“A Guide me foi apresentada pelo atual diretor do escritório de Salvador, André Araújo. Ele me trouxe uma nova perspectiva para meus investimentos, revelando que eu poderia alcançar uma rentabilidade diferenciada a partir da implementação de análises cotidianas dos movimentos do mercado financeiro”_Matheus Cerqueira, investidor

Para Matheus, um dos principais diferenciais notado na empresa é a relação personalizada que os analistas mantem na orientação e tomada de decisões para melhorar os resultados. “Eles entendem que minhas opiniões individuais e pretensões de rentabilidade precisam ser ouvidas e sempre ponderam as melhores alternativas que sugerem quando minhas convicções fogem de uma margem de segurança compatível com o meu perfil de investidor. Isso tem sido fundamental para consolidar a confiança que tenho nos serviços e produtos prestados pela Guide”, afirma.

O serviço Wealth Management/Gestão de Patrimônio está disponível no escritório da Guide em Salvador e é voltado para clientes com investimentos a partir de R$ 300 mil. Assim como nos investidores de menor aporte financeiro, a gestão de patrimônio os analistas, ou guias, são o grande diferencial.

“Existe uma grande diferença entre entender do mercado, produtos, estruturas e entender do que seu cliente precisa. Buscamos compreender qual o propósito do recurso para o cliente para daí não o expor a riscos desnecessários, atuar de forma ativa, apresentando produtos diferenciados e que fazem sentido para o objetivo dele. Não é uma corrida de 100 metros e sim uma maratona que deve ser feita junta: Guia e cliente”_ André Araújo, diretor da Guide em Salvador

Assessoria sob demanda

Qualquer valor até R$150 mil

• Alcance seus objetivos de vida com ajuda de estratégias dos guias de investimento;

• Receba orientação para a melhor forma de investimento, sempre que precisar;

• Fale como preferir com seus guias. Pelo telefone, chat, whatsapp ou e-mail;

• Entenda ainda mais sobre investimentos, com conteúdos que te ajudam a evoluir.

Assessoria exclusiva

A partir de R$150 mil ou R$300mil para o segmento Private

• Compartilhe objetivos com os guias mais bem avaliados e certificados

• Tenha acompanhamento diário, além de reuniões para definir seu planejamento e próximos passos;

• Participe de eventos exclusivos, com as últimas novidades e conteúdos que fazem você evoluir ainda mais;

• Contrate uma carteira recomendada pelo seu guia, pagando um percentual sobre o patrimônio, com devolução de taxas de produtos e desconto na corretagem;

• Acesse produtos exclusivos e sob medida para cada objetivo de vida e seja atendido pela assessoria private (a partir de R$ 1 milhão)



