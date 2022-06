Invicto em casa, Bahia vai fazer quatro dos próximos cinco jogos na Fonte Nova

Definitivamente, é dentro de casa que o Bahia mostra a sua força na Série B. Atuando na Fonte Nova, o Esquadrão venceu todos os quatro jogos que disputou pelo Brasileiro. Uma boa notícia, já que das próximas cinco partidas, quatro serão disputadas em Salvador.

A partir do confronto com o Criciúma, sábado, às 16h30, pela 10ª rodada, o Bahia vai iniciar uma sequência de partidas em casa. Logo depois do duelo com o Tigre, o adversário será o Sport, na quarta-feira, dia 8, às 21h30, também na Fonte Nova.

No dia 11 de junho, um sábado, o tricolor sai para enfrentar o Operário, em Ponta Grossa (PR), e no retorno tem mais duas partidas em sequência como mandante, contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente. Esses jogos serão nos dias 14 e 25 de junho.

A conta pode ficar ainda maior porque entre as partidas contra Chapecoense e Novorizontino, o clube baiano entrará em campo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário e o local da partida vão ser definidos em sorteio.

Pensando exclusivamente na Série B, a sequência na Fonte Nova promete ser importante para o Bahia seguir firme na briga pelo acesso à primeira divisão. Basta observar os números. O tricolor tem 100% de aproveitamento em casa na competição.



Em quatro jogos, o Esquadrão venceu Cruzeiro (2x0), Sampaio Corrêa (2x0), Londrina (4x0) e Ponte Preta (2x1). A boa campanha garantiu 12 dos 16 pontos que o time soma no torneio. Entre os 20 clubes da Série B, apenas o Cruzeiro também venceu todos os jogos em casa.

“Em casa somos 100% e precisamos continuar como 100%. O Criciúma é um time muito difícil, que briga muito, tem uma defesa forte. Vamos precisar superar tudo isso e fazer um jogo acima dos últimos que fizemos”, disse o técnico Guto Ferreira.

Se mantiver os 100% de aproveitamento em casa, o Bahia encerrará a 14ª rodada com pelo menos 28 pontos. Tomando as últimas cinco edições da Série B como referência, a pontuação garante ao Esquadrão, ao menos, a segunda colocação nesse altura do campeonato. Atualmente,o tricolor está na terceira posição, com 16 pontos. O Vasco aparece em segundo, com 17, e o Cruzeiro é o líder com 22 pontos.

Na temporada, o Bahia tem aproveitamento de 71,4% jogando em casa. Entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, foram 14 jogos com nove vitórias, três empates e duas derrotas. O time marcou 28 gols e sofreu oito.

Reforçado

Para fazer o dever de casa diante do Criciúma, o Bahia conta com reforço de peso. Após quase dois meses lesionado, o atacante Rodallega volta a ser opção para Guto Ferreira. Ele se junta ao volante Rezende, que estava suspenso na rodada anterior.

Outro que pode aparecer como opção é o atacante Raí Nascimento, que está recuperado da cirurgia na mão direita e iniciou os treinos com o elenco. O também atacante Marco Antônio está fora de ação. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1x0 para o Tombense e está suspenso.