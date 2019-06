Invicto há três jogos na Série A, Roger repete o time pela primeira vez 

O Bahia vai repetir a escalação do time pela primeira vez neste Brasileirão. Contra o Ceará, o torcedor tricolor verá em campo a mesma formação que iniciou o triunfo por 1x0 contra o Grêmio, sábado passado, em Pituaçu. O jogo contra a equipe cearense é neste sábado (8), às 19h30, no estádio Castelão, em Fortaleza. Vale pela oitava rodada da Série A.

O ineditismo não é apenas por opção. Artilheiro do Esquadrão na temporada, com 16 gols, Gilberto foi vetado devido a uma dor muscular. Com isso, Fernandão está mantido no ataque.

Assim como aconteceu contra a equipe gaúcha, ele formará o trio ofensivo com Artur e Élber, que chegou a ser poupado durante a semana por causa de uma indisposição intestinal, mas se recuperou a tempo de treinar com a equipe e ser relacionado para a viagem. Recuperado de lesão, o também atacante Rogério será opção no banco de reservas.

O jogo vale muito para o Bahia. Com 13 pontos, o tricolor começou a 8ª rodada em sexto lugar e dentro da zona de classificação à Copa Libertadores do ano que vem. Para se manter no G6 e embalado, precisa vencer o Ceará.

A equipe comandada por Roger Machado está invicta há três partidas na Série A. Antes do Grêmio, venceu o Fluminense, por 3x2, na Fonte Nova, e empatou sem gols com São Paulo, no Morumbi.

Um triunfo diante do Ceará confirmaria a boa fase tricolor e quebraria um tabu. O Bahia ainda não venceu fora de casa no atual Brasileirão. Além do 0x0 com o São Paulo, o tricolor perdeu para o Botafogo, por 3x2, no Engenhão, e para o Athletico-PR, por 1x0, na Arena da Baixada.



Reencontro

O clássico nordestino marcará o reencontro do Bahia com Enderson Moreira. Técnico do time no começo da temporada, ele deixou o cargo no dia 31 de março após a eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste. No Ceará desde abril, Enderson conhece bem os jogadores que o enfrentarão. “Sabemos das dificuldades e do que o Enderson vai tentar aprontar contra a gente”, afirmou o atacante Artur, garçom tricolor no ano, com sete assistências.

Do outro lado, Enderson elogia o agora rival: “Eu conheço muito bem a equipe que nós vamos enfrentar. É um jogo muito difícil, estão vivendo um ótimo momento na temporada”, comentou.

A partida contra o Ceará é a penúltima antes da parada para a Copa América. Na sequência, o Bahia fará outro jogo fora de casa, contra o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. “A gente vai focado para sair com seis pontos nesses dois jogos”, declarou Artur.