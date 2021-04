Invicto, Vitória joga pela primeira vez como mandante no Baiano

O Campeonato Baiano começou há dois meses e está na sétima rodada, mas só agora o Vitória vai estrear como mandante. A partida das 19h30 desta quarta-feira (14), contra o Doce Mel, será a primeira do rubro-negro no Barradão nesta edição, depois de ter visitado Unirb, Atlético, Bahia e Bahia de Feira.

As primeiras partidas do Leão dentro de casa deveriam ter ocorrido na 2ª e 4ª rodadas, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, respectivamente. Porém, os adversários do interior enfrentaram surtos de covid-19 em seus elencos e os jogos precisaram ser adiados. O rubro-negro tem ainda um quarto duelo a ser disputado no Barradão, na rodada derradeira da fase classificatória, dia 28 de abril, às 19h30, diante do Fluminense de Feira.

Sem a força do seu estádio, o aproveitamento do Vitória no Baiano é de 50%. O rubro-negro somou seis dos 12 pontos disputados em quatro jogos. Foram três empates, com Unirb (3x3), Bahia (0x0) e Bahia de Feira (1x1), e um triunfo, contra o Atlético de Alagoinhas (2x1). Vencer o Doce Mel ajudará não apenas a melhorar essa estatística, como também a subir na tabela.

O Leão é o 8º colocado e só os quatro primeiros avançam às semifinais. Atualmente, o Bahia ocupa a 4ª posição, com nove pontos. Se vencer hoje, o rubro-negro ultrapassa o tricolor no saldo de gols e, mesmo ainda ficando com dois jogos a menos, entra no G4.

Já a situação do Doce Mel é muito delicada. Lanterna do campeonato com somente três pontos conquistados, o representante de Ipiaú luta contra o rebaixamento. Dos três empates que acumula, só um foi fora de casa, sem gols, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na 4ª rodada. Perdeu nas outras duas vezes que jogou como visitante, por 1x0 para o Vitória da Conquista, e por 3x0 para o Atlético.

A partida contra o Doce Mel será a sexta do Vitória como mandante na temporada. O time está invicto na Toca, com quatro triunfos e um empate. Na Copa do Nordeste, se impôs diante de Santa Cruz (2x0), Bahia (1x0) e Treze (3x1). O empate foi com o CRB, por 1x1. Na Copa do Brasil, venceu o Rio Branco-ES por 2x0. Os resultados fizeram com que o Leão garantisse vaga nas quartas de final do regional e na terceira fase do nacional.





O Vitória como mandante na temporada 2021:

27/02 - Vitória 2x0 Santa Cruz - Copa do Nordeste

13/03 - Vitória 1x0 Bahia - Copa do Nordeste

24/03 - Vitória 1x1 CRB - Copa do Nordeste

04/04 - Vitória 3x1 Treze - Copa do Nordeste

07/04 - Vitória 2x0 Rio Branco-ES - Copa do Brasil