Ipec: ACM Neto consolida liderança, chega a 54% dos votos válidos e amplia chance de vitória no primeiro turno

Faltando nove dias para as eleições, o candidato a governador ACM Neto se consolida na liderança folgada na corrida pelo Palácio de Ondina e amplia a chance de vitória no primeiro turno, de acordo com dados da nova pesquisa do instituto Ipec, divulgada nesta sexta-feira (23), pela TV Bahia.

Segundo o levantamento, o ex-prefeito de Salvador chegou aos 54% dos votos válidos, mais de 17 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que pontuou com 37% dos votos válidos. João Roma (PL) vem em terceiro com 7% dos votos válidos.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, ACM Neto lidera também com folga. O ex-prefeito da capital chega aos 34%, contra 19% do ex-secretário da Educação. João Roma aparece com 4%.

A pesquisa ouviu 1504 eleitores em 72 municípios da Bahia entre os dias 20 e 22 deste mês. Margem de erro de 3%. O levantamento do Ipec foi registrado na Justiça Eleitoral com o número BA‐05576/2022.