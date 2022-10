Ipec aponta disputa acirrada e empate técnico entre ACM Neto e Jerônimo

A primeira pesquisa do instituto Ipec no segundo turno das eleições da Bahia mostra disputa acirrada entre os candidatos ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT). O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (21) pela TV Bahia, aponta empate técnico entre o ex-prefeito de Salvador e o ex-secretário da Educação do Estado, levando em consideração a margem de erro de três pontos percentuais.

Pelo levantamento, Jerônimo aparece com 52% dos votos válidos, enquanto ACM Neto pontua com 48%. No cenário estimulado, a diferença é a mesma: o petista tem 48% e o candidato do União Brasil tem 44%. Somam 5% os eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto e 3% estão indecisos.

No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados, a disputa é ainda mais acirrada entre Neto e Jerônimo. O ex-secretário da Educação aparece com 41%, enquanto ACM Neto pontua com 40%, diferença de apenas um ponto percentual.

A pesquisa mostra que 39% já decidiram pelo voto no ex-prefeito de Salvador, enquanto 41% em Jerônimo. Contudo, levando em conta o potencial de voto, ACM Neto leva vantagem sobre Jerônimo. A pesquisa mostra que 17% dos entrevistados disseram que poderiam votar em Neto, que tem cinco pontos à frente do candidato do PT, que tem 12%. Neste cenário, Neto poderia chegar a 56%, enquanto Jerônimo a 53%.

O levantamento do Ipec foi realizado entre os dias 18 e 20 de outubro e ouviu 1504 pessoas em 74 municípios da Bahia. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número BA‐07302/2022.