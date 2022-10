Ipec: Lula tem 50% no 2º turno, e Bolsonaro, 43%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% de intenção de votos no segundo turno e o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43%. Os dados são da pesquisa do Ipec, encomendada pela Globo, divulgada nesta segunda-feira (24).

Votos brancos e nulos ficaram com 5%. Não sabem ou não responderam aparecem com 2%. O levantamento foi feito entre sábado (22) e esta segunda. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa divulgada nesta segunda repete os números do levantamento feito em 17 de outubro, quando os resultados foram iguais: Lula tinha 50%; Bolsonaro, 43%. Havia 5% de brancos e 2% de nulos.

Votos válidos

Se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos, e Bolsonaro, 46%. Na pesquisa anterior do Ipec, Lula também tinha 54% dos votos válidos; Bolsonaro, 46%.

Este é o quarto levantamento do Ipec após o primeiro turno das eleições.

Dados da pesquisa

Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios entre sábado (22) e segunda-feira (24). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06043/2022.