Ipec/TV Bahia: ACM Neto cresce três pontos em uma semana e sinaliza virada histórica

Nova pesquisa do instituto Ipec aponta que o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) cresceu três pontos em uma semana e indica uma virada histórica no segundo turno das eleições na Bahia. De acordo com o levantamento, divulgado na noite deste sábado (29) pela TV Bahia, Neto e o adversário Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados.

No cenário estimulado, Jerônimo aparece com 48% contra 47% de ACM Neto. Levando em conta os votos válidos, o ex-secretário da Educação tem 50,6% contra 49,4% do ex-prefeito de Salvador. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre os dois candidatos.

Na pesquisa anterior do Ipec, divulgada no dia 21 de outubro, ACM Neto aparecia com 44% e agora foi para 47%. O ex-prefeito de Salvador cresceu em todos os cenários. No espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos na pesquisa, Neto saiu de 40% para 43%.

ACM Neto cresceu também no potencial de voto. A pesquisa aponta que 43% dos entrevistados disseram que com certeza votariam nele - na consulta anterior este número foi 39%. Já Jerônimo registrou queda, saindo de 41% para 40%.

O levantamento do Ipec ouviu 2.000 eleitores em 92 municípios da Bahia entre os dias 27 e 29 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A consulta foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-02006/2022.