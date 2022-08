Ipec/TV Bahia: ACM Neto tem 56%, Jerônimo 13% e Roma 7%

No primeiro levantamento feito pelo IPEC, a pedido da TV Bahia, sobre a disputa do governo estadual na eleição deste ano, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) aparece na frente com 56% das intenções de voto no estado. A diferença é de 43 pontos percentuais ante o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que aparece com 13%. Com a vantagem, ACM Neto venceria em primeiro turno.

Em terceiro lugar está o deputado federal João Roma (PL), com 7%, seguido por Marcelo Millet (PCO), com 2% e Kleber Rosa, com 1%. Giovani Damico do PCB não pontuou.

A 37 dias das eleições em primeiro turno, 12% dos baianos não definiu o voto ou não opinou na pesquisa. Os que intencionam votar em branco ou anular o voto chega a 8% dos entrevistados.

O Instituto em Pesquisa e Consultoria (IPEC) ouviu 1008 pessoas entre os dias 23 a 25 de agosto, em 51 cidades da Bahia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA - 028732022 (TRE) e BR - 00575/222 (TSE).