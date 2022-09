Ipês de todas as cores: Polo de Camaçari recebe plantio de plantas nativas

Para celebrar o Dia da Árvore, 40 mudas de espécies nativas foram plantadas no Polo Petroquímico de Camaçari. Apesar da data ser comemorada em 21 de setembro, a ação foi realizada nesta segunda e terça, dias 26 e 27.

O plantio, que tem como objetivo contribuir com a manutenção e preservação da fauna e flora local, contou com a participação dos colaboradores da indústria. A escolha das espécies foi feita após um levantamento qualitativo e quantitativo da biodiversidade da região, identificando a presença de 25 espécies, em um total de 169 árvores, entre exóticas e nativas da Mata Atlântica, como Eucalipto, Hibisco, Palmeiras e Acácia.

"Essa análise permitiu conhecer a flora do nosso entorno e também identificar quais espécies precisavam ser plantadas. Desta forma, não introduzimos uma espécie que não se adaptaria ao ambiente e preservamos o equilíbrio já existente", afirma Kleica Gomes, técnica em meio ambiente, explicando que foram plantadas 10 mudas de Oiti, nove de Ipê roxo, sete de Pau Pombo, seis de Ipê rosa, quatro de Ipê amarelo e quatro de Aroeira.

Para a analista ambiental Hileanna Santos, da Continental Pneus, empresa no entorno da qual as mudas foram plantadas, a ação tem grande importância. "Parte da nossa matéria-prima é natural, por isso as árvores são essenciais para a Continental, que tem um compromisso com a preservação da flora. E essa deve ser uma preocupação de todos, por isso engajamos nossos colaboradores nessa ação, mostrando como juntos podemos contribuir com a conservação do nosso planeta para as futuras gerações”, explica.

Thiago Caldas, da Área de Qualidade, participou do plantio e destacou o quanto é gratificante participar de uma ação em prol de preocupação que é mundial, já que as árvores são essenciais para a existência humana. “Fazer parte deste movimento me deixou muito mais sensível a essa responsabilidade e esperançoso, pois depois de colocar as mãos na terra e contribuir para o crescimento de um ipê, agora sei que posso fazer mais do que incentivar ou apoiar. Posso romper os limites físicos da fábrica e plantar onde mais for possível”, comenta.