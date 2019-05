IPVA com 5% de desconto até esta terça (28) para veículos com final de placa 5

Termina nesta terça-feira (28) o desconto de 5% no pagamento, em cota única, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para contribuintes baianos que possuem veículos com placas de final 5. Já para os donos de automóveis com placa final 6 a quitação do tributo com abatimento é válida até quarta-feira (29). Veja abaixo calendário do pagamento:

ANEXO ÚNICO - CALENDÁRIO DE PAGAMENTO - IPVA 2019 FINAL PARCELAMENTO PAGAMENTO EM COTA ÚNICA 1 ª COTA até 2ª COTA até 3ª COTA até COM DESCONTO DE 5% SEM DESCONTO 1 28/03/2019 29/04/2019 30/05/2019 28/03/2019 30/05/2019 2 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 29/03/2019 31/05/2019 3 29/04/2019 28/05/2019 27/06/2019 29/04/2019 27/06/2019 4 30/04/2019 29/05/2019 28/06/2019 30/04/2019 28/06/2019 5 28/05/2019 27/06/2019 30/07/2019 28/05/2019 30/07/2019 6 29/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 29/05/2019 31/07/2019 7 26/06/2019 29/07/2019 29/08/2019 26/06/2019 29/08/2019 8 27/06/2019 30//07/2019 30/08/2019 27/06/2019 30/08/2019 9 29/07/2019 27/08/2019 27/09/2019 29/07/2019 27/09/2019 30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/07/2019 30/09/2019

Outra opção para os proprietários de veículos é parcelar o imposto em três vezes, sem desconto. Para isso, é necessário pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do desconto de 5%, ou seja, dia 28 para placa 5 e dia 29 para placa 6. O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, mediante a apresentação do número do Renavam.

A Sefaz-Ba alerta os contribuintes também para outras datas de vencimento do IPVA em maio. Os proprietários de automóveis com placas de finais 1 e 2 devem pagar até os dias 30 e 31/05, respectivamente, a terceira cota, para quem parcelou o tributo, ou a cota única sem desconto. Por serem os prazos finais para essas placas, caso percam as datas, esses contribuintes já serão considerados inadimplentes com o IPVA 2019. Já os donos de veículos com placas 3 e 4 que dividiram o imposto em três vezes precisam quitar a segunda cota até 28 e 29 de maio, respectivamente. A quitação do tributo referente a embarcações e aeronaves deverá ser feita até 31 de maio de 2019.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Os débitos anteriores do IPVA ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2019. No entanto, o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

Já o seguro obrigatório deverá ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento do IPVA. Todas as informações poderão ser consultadas no site da Sefaz-Ba ou por meio do call center da secretaria (0800 071 0071).