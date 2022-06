Irandhir Santos cai do cavalo durante gravação de 'Pantanal' e passa por cirurgia

O ator Irandhir Santos está afastado das gravações da novela Pantanal, da Globo, depois de sofrer um acidente durante o trabalho.

Segundo a coluna de Lucas Pasin, no Uol, o intérprete de José Lucas de Nada caiu do cavalo ao gravar uma cena e precisou passar por uma cirurgia no ombro.

Irandhir ficou hospitalizado em um hospital em Recife (PE) e agora faz sessões de fisioterapia. Ele deve voltar a gravar na semana que vem.

O ator caiu durante gravações no Pantanal e logo começou a sentir dores fortes no ombro. A coluna diz que ele foi inicialmente socorrido para um hospital em Campo Grande (MS), mas quando soube que era caso de cirurgia pediu para ir para Recife, onde vive sua família.

A TV Globo e o ator não comentaram o caso.