Iraniano é acusado de se passar por Messi para levar mulheres para cama

Ser parecido com alguém famoso é comum. Entretanto, Reza Parastesh, 26, conhecido como "Messi Iraniano", resolveu levar a semelhança física com o craque argentino para outro nível. De acordo com o jornal Marca, o homem se passava pelo jogador para levar mulheres para a cama.

23 garotas teriam caído no "golpe". Algumas das vítimas denúnciaram o escândalo em suas redes socias. Reza é famoso na internet e seu Instagram possui 700 mil seguidores.

O iraniano foi informado das denúncias no começo da semana e, desde então, vem travando uma verdadeira cruzada nas redes sociais para limpar a própria barra. Em um vídeo postado em seu próprio Instagram, Parastesh disse que as alegações não procedem.

“A gente sabe que, se algo de fato aconteceu, isso levaria a algumas alegações e eu seria processado. Isso seria um desastre internacional e, se fosse verdade, eu estaria na cadeia neste momento. Farei de tudo para me defender e ter certeza que meu nome fique limpo de novo”, garantiu.

Não é a primeira vez que Parastesh se envolve em problemas. Em 2017, em mais uma situação no mínimo inusitada, o iraniano teve o carro apreendido por atrapalhar o tráfego na cidade de Hameden. Isso porque uma grande aglomeração se formou para que os populares tirassem uma foto com Lionel Messi que, na verdade…era Reza Parastesh.

"Messi iraniano"

A trajetória do Messi iraniano começou há alguns anos, quando o pai do iraniano notou a semelhança e pediu que ele postasse uma foto na internet com a camisa do Barcelona. Deu certo e em pouco tempo o jovem se tornou uma webcelebridade. Para ficar ainda mais parecido com o camisa 10 culé, Parastesh adotou o mesmo estilo de cabelo e barba.