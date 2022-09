Irmã de Léo Moura aplica golpes na venda de ingressos do Rock in Rio

Uma transferência de R$ 20,8 mil via Pix ocasionou na busca de Lívia Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura. A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro (PMRJ), cumpriu na manhã desta segunda-feira (5), uma operação de busca e apreensão na casa de Lívia, na Freguesia, em Jacarepaguá.

No entanto, ela não foi encontrada no apartamento e está sendo considerada foragida da Justiça, de acordo com informações do site O Globo. A vítima transferiu o dinheiro para Lívia, em troca, iria receber os ingressos do Rock in Rio. Outras vítimas também foram identificadas e devem ser ouvidas ainda nesta semana.

A irmã do jogador teria criado um site falso para aplicar os golpes em pessoas que queriam comprar os ingressos com valores menores. Investigadores acreditam que o golpe já pode ser considerado milionário. O empresário, vítima de Lívia, informou que comprou 26 ingressos, mas até o momento, não recebeu nenhum. Além disso, ela não atende mais as ligações e nem responde as mensagens via WhatsApp.

Em 2020, Léo Moura usou suas redes sociais para alertar os torcedores e seguidores dos golpes que sua irmã aplicava. Ele alegou que não compactuava com "mau caratismo e nem safadeza". Segundo a publicação do atleta, ele já não falava com Lívia há mais de um ano.

"É importante destacar que a acusada já é conhecida da polícia, e ostenta outros antecedentes criminais pela prática de outros golpes. Ela se vale do fato de ser irmã de ex-jogador de futebol para passar credibilidade às vítimas e, assim, aplicar o golpe, que nesse caso foi de mais de R$ 20 mil. Já há notícias de outras vítimas que comparecerão em sede policial para registrar outros golpes idênticos praticados pela acusada", explicou Felipe Santoro, delegado da 13ª DP.