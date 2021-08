Irmã de menino de 12 anos morto no Lobato quer sair do bairro: 'Pedindo forças a Deus'

As marcas deixadas pelo assassinato do estudante Alisson Bispo dos Santos, 12 anos, vão além da mancha de sangue no chão os dos furos de bala que ficaram pelo bairro do Lobato. A família do garoto está traumatizada e quer deixar o bairro o mais rápido possível.

Alisson foi morto por traficantes nesta sexta (28), após cruzar a linha que separa o domínio entre duas facções. O corpo do menino foi encontrado com 11 perfurações na cabeça. A mãe do estudante, a auxiliar de serviços gerais Renata Bispo dos Santos, 38 anos, foi assassinada em janeiro, após ser atingida na cabeça e nas costas ao tentar proteger uma criança de sete anos que estava na linha dos tiros que invadiram uma festa de aniversário.

Menino morto após cruzar linha do tráfico teve mãe assassinada há 7 meses

"Não pretendemos viver mais aqui. Pra mim aqui já deu! A minha vontade é de sumir daqui desde que tudo aconteceu. Só não saí ainda porque ainda não tenho lugar, mas é a decisão minha e do restante da família é de sair, porque não tem mais não tem mais gente nem mais viver. Desse jeito fica difícil. Vamos esperar matar mais quantas crianças inocente? Vai esperar morrer mais gente de nossa família nessa guerra que não tem fim?", desabafou a irmã do garoto, que por segurança prefere não expor seu nome.

Ela, que perdeu mãe e irmão, está inconformada com a violência no bairro do Lobato e ainda não sabe como vai ter forças para superar as perdas. "Eu tô pedindo forças a Deus, porque fácil, a gente sabe que não é. Nenhuma palavra que me disserem vai me confortar, porque só sabe da dor quem passa por ela. Então, só Deus pra realmente me consolar, e eu espero não viver mais nunca essa situação, porque é terrível. É terrível uma pessoa ter a mãe assassinada e sete messes depois ter o seu irmão morto daquela forma".

'Imagino a dor que sentiu', desabafa irmã de estudante de 12 anos morto no Lobato

Morte do garoto

Segundo os parentes, Alisson estudava na Escola Municipal Eufrosina Miranda. Ele tinha acabado de chegar em casa e disse ao avô que ia fazer o que mais gostava, andar a cavalo. “Eu estava no trabalho quando me ligaram, dizendo que algo havia acontecido com o meu irmão. Saí às pressas e quando cheguei, vi toda a minha família destruída. Fiquei sem chão quando me contaram o que fizeram com o meu irmão”, declarou a irmã da vítima.

Um amigo de Alisson foi quem deu a trágica notícia à família. “ Ele também andava a cavalo e logo chamaram ele para ver o corpo. Ele ficou sem acreditar quando deu de cara com Alisson. Ele disse: ‘Como assim? Como pode ter acontecido isso com ele? Não era envolvido com nada’”, contou ela. O corpo do estudante foi encontrado na Segunda Travessa União, depois da estação de trem do Lobato.

Alisson era o filho do meio de um casal. O corpo dele será enterrado nesta segunda-feira (30), às 12h, no Cemitério Quinta dos Lázaros.