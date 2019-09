Irmã de Neymar apaga fotos com Gabigol após festa com Anitta; entenda

(Foto: Reprodução/Instagram)

Irmã de Neymar Jr., a influencer Rafaella Santos, 23 anos, decidiu excluir as fotos que tinha com o namorado, o jogador Gabi Gol, após ele e Anitta terem participado da mesma festa, realizada na casa dele. A influencer e o camisa 9 no Flamengo tornaram a relação pública em agosto, depois de trocarem comentários carinhosos na web. Procurada, Anitta explicou que não conhece o atleta há muito tempo e que não sabia do namoro.

A aproximação de Anitta e Gabigol não foi aprovada pela namorada do jogador do Flamengo, Rafaella Santos: segundo o programa Fofocalizando, do SBT, a irmã de Neymar decidiu apagar as fotos que tinha com o atleta de suas redes sociais depois que ele e a dona do hit "Fuego" curtiram a mesma festa. A influencer e o atacante haviam assumido o namoro no fim de agosto. A comemoração teria acontecido na casa do jogador, após a balada na casa noturna Vitrinni Lounge, na Barra da Tijuca - na qual Anitta e Pedro Scooby se reencontraram com direito a climão.

Segundo Leo Dias, do Fofocalizando, os dois curtiram uma festa juntos no Rio de Janeiro. "Sabe aquela confusão? Teve um after. A mãe da Anitta pediu pra não fazer lá porque está em obras. O after foi na casa do Gabigol, no domingo", disse ele.

O profissional ainda continuou e confessou que deu uma dica para Anitta."Eu mandei mensagem e pedi: não se envolva com esse rapaz. Se ela já é polêmica, se misturar com jogador do Flamengo... se ele perde um gol, vai ser culpa dela". Em outro momento, ele ainda contou que Anitta não sabia que ele namorava: "Quem é Rafaella?", questionou a cantora.

Segundo Leo Dias, após muita polêmica o atacante do Flamengou deixou de seguir Rafaella nas redes sociais e aumentou os rumores sobre uma possível crise no relacionamento.

Vídeos de festa foram apagados

Ainda segundo Leo Dias, David Brazil havia compartilhado vídeos da festa e apagou algum tempo depois, alegando ter recebido muitas mensagens de torcedores do time carioca reclamando da presença de Gabriel no local, pois ele teria treino no dia seguinte.

Procurada pelo jornalista, Anitta alegou que conhecia o jogador há pouco tempo e não sabia do namoro dele com a irmã de Neymar. Anitta, segundo Leo Dias, está com um novo amor anônimo: ela foi vista beijando o rapaz, cuja identidade ainda não foi revelada, nos bastidores do Anitta Entrou no Grupo, programa de TV no qual brilhou em uma produção toda neon.