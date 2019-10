Irmã de Neymar estaria grávida de Gabigol, diz colunista; ela nega

Pouco tempo atrás, Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, reataram o namoro. Entretanto, de acordo com o colunista Leo Dias, o amor entre eles não seria a única motivação para a reconciliação, mas sim uma possível gravidez da morena.

A informação teria sido confirmada tanto por amigos do jogador quanto de Rafaella. Procurada pelo colunista, a assessoria da irmã de Neymar negou a informação. "A resposta é não. Ela não está grávida", disse a assessora, que também achou um "absurdo" que amigos da musa falaram que ela estaria esperando um bebê.

Já a assessoria do menino da vila preferiu fugir do assunto. Não confirmou, mas também não negou. De acordo com a assessoria do jogador, "isso reflete a vida pessoal do Gabriel e, se houvesse qualquer manifestação sobre relacionamentos, o próprio atleta se pronunciaria de forma espontânea. A gente respeita os temas familiares e procura se envolver o menos possível com fofocas e especulações".

De acordo com a coluna, esta não é a primeira vez que surge o boato da gravidez. Entretanto, desta vez, a assessoria do jogador não negou, diferentemente da outra. Já a de Rafaella tem um histórico de contradições e, muitas vezes, após negarem, uma informação acaba sendo confirmada posteriormente.

Rafaella e Gabigol assumiram o namoro na festa de aniversário dele, realizada no final de agosto, com organização da irmã de Neymar, mas a relação teria terminado menos de um mês depois, logo após o jogador seguir a cantora Anitta no Instagram e ela ter ido a uma festa na casa dele.

Os dois chegaram a deixar de se seguir e apagaram fotos juntos nas redes sociais. Há cerca de algumas semanas, no entanto, Rafaela e Gabigol começaram a dar indícios de que teriam voltado. A confirmação foi feita pelo próprio jogador ao publicar uma foto no Instagram, durante um jantar em que foram flagrados juntos.