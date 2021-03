Irmã de Thais manda mensagem secreta para ela se afastar de Fiuk no BBB 21

Desde Eliéser Ambrósio, que no BBB 13 combinou que o pai só deveria marcar presença nos paredões quando o filho estivesse ameaçado, que os participantes do reality tentam "driblar" a produção para receber informações externas de seus familiares. Neste domingo (28), durante o almoço do anjo, Thais recebeu um desses recados e se mostrou surpresa.

A irmã da participante, após mostrar o barrigão de grávida, mandou um beijo dela, do marido e de "Lucca". Acontece que Lucca é o ex-namorado da sister, fazendo com que a franjinha mudasse o semblante imediatamente após ouvir o nome. Assista:

o recado da irmã da thais ????pic.twitter.com/uYmX7MqEkw — samuel (@bahlssam) March 28, 2021

Nas redes sociais a mensagem foi vista como um código para Thais colocar um ponto final em seu relacionamento atribulado com Fiuk. A sister corre atrás do galã, que não dá muita bola para as investidas da goiana.

Na última sexta-feira (26), os dois chegaram a ir para o edredom. Mas, após os amassos, Fiuk se levantou e começou a chorar.