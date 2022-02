Irmã defende mulher atacada na web por levar filho na escola com macaquinho fitness: 'Inveja'

A irmã da advogada atacada na web por deixar o filho na escola vestida com um macaquinho fitness não se calou diante da situação. Sarah Medina acredita que o motivo da reação geral é um: Inveja. O caso aconteceu na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

"Por que invejam a minha irmã? Só posso dizer que quem faz mal recebe o mal. Tudo na vida volta. Quem age perversamente, mais cedo ou mais tarde, assume as consequências das suas ações”, disse.

Ela também acrescentou que roupas não fazem das pessoas melhores ou piores, mas sim o que se carrega no coração, adicionando um versículo bíblico. “O que você carrega dentro do seu coração e suas ações a definem na realidade... Porque a boca fala da abundância do coração".

Sarah defendeu ainda a integridade da irmã, a qual ela diz ter um coração tão bonito quanto sua aparência.

O vídeo da modelo e advogada, que já havia vencido um concurso de Miss Fitness na Bolívia, rapidamente se tornou viral nas redes sociais do país sul-americano. Muitas pessoas ecoaram os comentários negativos da mulher que fez o vídeo. Algumas mães de alunos pediram a expulsão do filho de Vaneasa Medina do colégio.

Nem todos, porém, ficaram contra ela, segundo reportagem do "La Noticia". Vanesa rebateu no Facebook as críticas que se disseminaram em redes sociais:

"Eu queria expressar a minha gratidão a todos que enviaram mensagens de apoio, sinais de carinho e agradecimento com palavras tão bonitas, e me defendendo nas redes sociais sobre aquele vídeo que se tornou viral com más intenções contra mim que a mãe fez, querendo me denegrir, expondo-se com tanto desprezo por mim, e expondo meu filho de quatro anos sem saber que é um crime. Seus planos não foram tão bem quanto ela queria. Ela teve as piores intenções ao carregá-lo e me expor. Sou uma mãe em forma que trabalha duro e cuido do meu filho com todo o amor do mundo, e não faço nada de mal a ninguém."