'Irmã Dulce não é ídolo, é um ideal', diz padre Antônio Maria

O padre Antônio Maria acompanhou do Vaticano a cerimônia de canonização da Santa Dulce dos Pobres, neste domingo (13). Ele falou do privilégio de conhecer a religiosa baiana e disse que ela é um exemplo pelo qual devemos nos espelhar. "Irmã Dulce não é um ídolo, nós a amamos muito, Irmã Dulce é um ideal", afirmou.

E continuou; "Ideal de vida para todos nós, que nascemos para sermos santos. 'Sedes santos como vosso Pai é santo'. Irmã Dulce foi muito obediente e tornou-se santa porque viu em cada irmão e cada irmã, especialmente os mais necessitados, Jesus".

Confira fatos inéditos sobre Irmã Dulce no especial Pelos Olhos de Dulce

O padre relembrou de um momento em que fez uma música para Santa Dulce. "Eu tive a felicidade de conhecer de perto Irmã Dulce, muitas vezes tivemos juntos, foi edificante sempre para mim. Uma vez fiz uma canção para ela, cantei, ela ouviu com muita humildade e no final disse 'padre, o senhor não cantou para Irmã Dulce, não, o senhor cantou para Nossa Senhora, porque sempre que me homenageiam eu transfiro para ela", lembra. Ele contou também que cantou a música hoje na Praça de São Pedro.

O padre também relembrou o momento da morte de Irmã Dulce, quando ele fez uma máscara mortuária com gesso registrando as feições da baiana. "Aassim que pude fazer alguns bustos dela, algumas estátuas dela, usando a máscara mortuária", explica. "Irmã Dulce era humildade em pessoa, mas o amor personificado também".

* Jorge Gauthier é chefe de reportagem do CORREIO e está em Roma para fazer a cobertura da canonização de Irmã Dulce

O projeto Pelos Olhos de Dulce tem o oferecimento do Jornal CORREIO e patrocínio do Hapvida.