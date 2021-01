Irmão de Bruno Gagliasso participa de festa de Neymar e briga com internautas

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, compartilhou registros da festa de Réveillon do jogador Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O ator rebateu críticas de alguns seguidores que criticaram a realização da festa durante a pandemia.

"Menino Ney aglomera mais de 500 pessoas em uma mansão. O vírus está de olho", escreveu um seguidor na publicação. "Vai tomar por dentro do seu **", respondeu Thiago. "E você queria estar lá! vai se f****", completou, segundo o Extra.

Ao ser perguntado por outro internauta se houve festa, Thiago escreveu irritado: "Se preocupe com a sua, pela saco, Vai se f***".

Irmão mais novo de Gagliasso, Thiago trabalhou na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec) na gestão do governador do Rio Wilson Witzel. Ele rompeu com o ator depois de criticar a cunhada Giovanna Ewbank por discordâncias políticas.

