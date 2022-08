Irmão de Huck, cineasta Fernando Grostein revela dois estupros e sequestro

O cineasta Fernando Grostein, irmão mais novo de Luciano Huck, revelou ter sido vítima de estupro duas vezes, além de sofrer um sequestros. O paulista de 41 anos contou os detalhes sobre as violências que sofreu durante entrevista à "Revista Piauí".

Fernando contou que a primeira violência aconteceu quando tinha 14 anos, após ter aparecido numa reportagem de TV falando sobre flores e sua paixão por plantas. “Durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino“, relatou.

Ele contou que após a reportagem ir ao ar ele passou a ser ser chamado de "florzinha" na escola. Para evitar perseguições, ele até precisou mudar a voz e o jeito de andar. precisou mudar.

O cineasta comentou também sobre o segundo caso de estupro, mas não entrou em detalhes. "Aos 28 [anos], fui estuprado mais uma vez, porém sobre este episódio não consigo falar ainda".

Além de tudo, ele também desabafou sobre ter sido vítima de assédio e de ter sido sequestrado por um garoto de programa.

"A homofobia pode ser tão cruel que é capaz de tirar o direito de a pessoa ter sua primeira relação sexual de maneira privada, com quem deseja e escolheu de verdade. Aos 18 anos, sofri assédio sexual. Aos 20, vivendo sempre às escondidas e com medo, fui sequestrado por um garoto de programa.