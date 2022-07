Irmão de líder do tráfico no Nordeste de Amaralina morre em confronto com a polícia

Um traficante de drogas do Nordeste de Amaralina, que costumava postar fotos de armas e bebidas alcoólicas em uma rede social, foi morto em confronto com a Rondesp Atlântico, na tarde desta quarta-feira (27). Uma pistola, carregador e drogas foram apreendidos com o criminoso, que era irmão de um dos líderes de uma organização criminosa que atua naquela região.

Os militares patrulhavam na localidade de Santa Cruz, quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados, na Rua Marino da Hora. Após serem atacados com disparos de arma de fogo e revidar, os PMs encontraram um dos autores dos disparos ferido.

(Foto: Divulgação SSP)

O traficante foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador, munições, 52 porções de cocaína e oito trouxas de maconha.

Com apoio da Patamo, a Rondesp Atlântico segue na região procurando outros integrantes do bando.