Irmão de Marília Mendonça detona Naiara Azevedo no BBB22: 'Farei tudo pra você sair'

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, não gostou da participação de Naiara Azevedo, no grupo Camarote do Big Brother Brasil 22. O cantor fez um desabafo nas redes sociais neste sábado (15) e criticou a sertaneja por tentar se promover com um lançamento póstumo de Marília. A cantora planejou soltar uma música inédita enquanto estiver confinada no reality.

“Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro da casa”, escreveu João que também é cantor sertajeno.

“Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não”, escreveu em sua página no Twitter.

É muito fácil olhar da janela na casa do vizinho. Estamos aprendendo a separar o joio do trigo. E falem o que quiser, mas nós sabemos o que é verdadeiro e o que não é! Quando pensei em não lançar mais meu trabalho lembrei do quanto ela estava feliz. Engoli o choro, a dor e+ — EX BBB QUE NEM ENTROU NO BBB (@jgdiasgo_joao) January 16, 2022

Após as críticas, a equipe de Naiara explicou à coluna de Leo Dias por que a música gravada há dois anos só será lançada agora. Segundo eles a música estava gravada desde o ano de 2020, no projeto Juntas, e não foi lançada por uma questão de liberação da gravadora. No final de 2021, a gravadora liberou para fevereiro de 2022.

“Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos”, disse a assessoria da cantora à coluna.