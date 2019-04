Irmão e cunhada do traficante Coe são assassinados em Mata de São João

O irmão do traficante Cosme da Paixão Lisboa, o Coe, 32 anos, ex-liderança do Comando da Paz (CP) em Saramadaia, foi encontrado morto junto com a esposa na manhã deste domingo (28), no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os corpos de André Venicius Paixão Lisboa, 32, e Jéssica Barbosa da Conceição, 25, foram encontrados às margens da BA-099, na localidade de Foz de Imbassaí, ambos com várias marcas de tiros. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ambos eram traficantes.

O duplo homicídio é investigado pela Delegacia de Praia do Forte, unidade da Polícia Civil mais próxima do local onde os corpos foram encontrados. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

O traficante Coe foi morto no dia 10 de julho do ano passado durante uma operação da Polícia Civil em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na RMS. O criminoso estava foragido da Colônia Penal Lafayette Coutinho desde 29 de dezembro de 2017.

Ele foi expulso do bairro da Saramandaia, pelo também traficante e ex-comparsa Hamilton Silveira dos Santos Junior, conhecido como Juninho, que, segundo fontes, atualmente está ligado à facção rival Bonde do Maluco (BDM).

Traficante Coe morreu em confronto com policiais civis em Barra do Jacuípe

(Foto: Arquivo CORREIO)

IML

Os parentes do casal encontrado morto estavam na manhã desta segunda-feira (29) no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), mas disseram apenas que André e Jéssica estavam desaparecidos desde o sábado (27).

“A gente não sabe dizer o que, de fato, aconteceu, porque não morávamos com eles. A única coisa que podemos dizer é que eles não atendiam às ligações no sábado e que ela deixou uma filha. Falaram que eles foram levados por desconhecidos”, disse um dos parentes de Jéssica, que preferiu não se identificar.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que os corpos de André e Jéssica foram liberados, pela manhã, para serem sepultados no distrito de Monte Gordo, em Camaçari.

Em nota, a Polícia Militar disse que, neste domingo (28), por volta das 6h30, policiais militares da 53ª Companhia Independente da PM (CIPM/Mata de São João) foram acionados para atender a uma ocorrência de dois corpos encontrados às margens da BA-099, km 66, em Mata de São João.

“No local, a guarnição constatou que havia um homem de 32 anos e uma mulher de 25 anos mortos por disparos de arma de fogo. A PM isolou a área e acionou a perícia técnica e a Polícia Civil, que investigará o caso”, diz a nota.