Irmão que planejou morte de professor universitário é preso em Santo Amaro

Uma operação policial cumpriu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (1º) cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Batizada de Gran Fratello, a açãol foi realizada por policiais da Delegacia de Santo Amaro.

O objetivo era encontrar e prender os envolvidos na morte do professor universitário Edcarlos da Silva Santana. De acordo com o delegado Adriano Lobo Moreira, titular da delegacia de Santo Amaro e responsável pela investigação, a vítima estava na cidade de Feira de Santana quando foi sequestrada por criminosos. O crime ocorreu no dia 15 de dezembro de 2020.

Após ser levado pelos bandidos, o professor foi assassinado no distrito de Oliveira dos Campinhos, zona rural de Santo Amaro.

As investigações indicam que a morte de Edcarlos foi encomendada pelo próprio irmão, que planejava ficar com seus bens. Ao saber que o corpo do irmão havia sido encontrado, o mandante foi à delegacia para prestar informações que supostamente ajudariam na investigação.

“Na ocasião, e em diversos contatos posteriores com policiais da unidade, o mentor do homicídio tentou induzir os policiais a acreditarem que o crime tivesse sido praticado por um marido traído, cuja esposa estivesse tendo um relacionamento extraconjugal com vítima”, salientou o delegado.

Nesta manhã, a operação prendeu o irmão da vítima e um outro homem, suspeito de ser um dos executores do crime. Outros dois criminosos foram capturados nas cidades de Santa Bárbara e Jequié. Os quatro devem ser encaminhados ao sistema prisional.

A ação que resultou na prisão dos criminosos contou com o apoio de equipes das delegacias de Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Santa Bárbara, Jequié e 3ª Coorpin/Santo Amaro, além da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).