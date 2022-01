Irmãos amarraram pai em árvore e o matam a pauladas por acharem que ele matou a mãe

Dois irmãos, de 28 e 26 anos, foram presos na cidade de Caldas Novas, em Goiás, por amarrarem o pai em uma árvore e darem pauladas nele até a morte. De acordo com o delegado que investiga o caso, eles cometeram o crime por acharem que o pai matou a mãe deles.

"Encontraram o pai e, já sabendo dos problemas do casal, o interpelaram sobre o paradeiro da mãe, mas ele não quis dizer, então o amarram e espancaram até a morte", esclareceu o delegado Tiago Fraga Ferrão em entrevista ao g1.

Os dois irmãos foram presos na terça-feira (25), mesmo dia em que a polícia achou o corpo da mãe em uma mata da zona rural da cidade. O delegado contou que a mulher, de 47 anos, foi localizada minutos antes da prisão deles.

"Mataram o pai antes de a mãe ser encontrada. Inclusive, no momento da prisão deles, a gente recebeu a notícia de que ela tinha sido encontrada", pontuou Tiago Fraga ao g1.

A princípio, eles relataram no momento da prisão que o pai era muito ciumento e estaria ingerindo muita bebida alcoólica nos últimos meses por não aceitar o fim do relacionamento. O delegado pondera que a motivação do crime ainda será esclarecida.

Os irmãos tinham passagens pela polícia, segundo o delegado: um por tráfico de drogas e um por homicídio.