Irmãos de Juliette, do BBB 21, admitem que são feios: 'Ela é a parte bonita'

Juliette é uma das grandes musas do BBB, com sua beleza conquistando fãs dentro e fora da casa. Mas o mesmo não pode ser dito pelos irmãos dela, que a própria sister admitiu que são desprovidos de beleza durante conversa no confinamento. “Eles são feios de dar dó! Mas eu amo os bichinhos. São tudo pra mim”, contou a sister.

Quem acha que os mais velhos ficaram chateados com a piada da caçula está enganado. Conscientes, eles admitem que não estão no patamar de beleza de Juliette.

Washington Feitoza, um dos irmãos, disse ao Extra que todos levam na boa o fato. “A gente sempre brincou que ela é a parte bonita da gente”, diverte-se ele, que ao contrário dos outros filhos de seu Lourival, não quis saber de ser mecânico e virou cabeleireiro: “Fui para a parte da beleza”.

Juliette virou a caçula da família após a morte da irmã Juliene, aos 17 anos. Antes dela, vieram, além de Washington, de 38 anos, Lourival Junior, de 43, Otto, de 42, e José Valdelino, de 35, irmãos da moça por parte de pai.

Lourival, Otto e Valdelino trabalham na oficina do pai, em Campina Grande, na Paraíba. Um dos desejos de Juliette para o prêmio seria o de ajudá-los com uma reforma no local.