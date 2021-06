Irmãos gêmeos denunciados por estupro de vulnerável são presos em Coaraci

Os irmãos gêmeos Alex Cunha dos Santos e Alan Cunha dos Santos foram presos na última quinta-feira (10) após serem acusados de estuprarem uma adolescente de 12 anos, no dia 9 de maio desse ano, em uma região próxima à rodoviária municipal de Coaraci. A prisão ocorreu após acatar o pedido do Ministério Público estadual.

Além dos irmãos, Everton Santos Silva, que também é acusado de ter participado do estupro, foram denunciados por crime de estupro de vulnerável em ação penal ajuizada pelo promotor de Justiça Inocêncio de Carvalho. Everton Silva não foi localizado. Segundo a denúncia, os três estupraram uma adolescente de 12 anos no último dia 9 de maio em região próxima à rodoviária municipal de Coaraci.

As prisões ocorreram no município de Coaraci em operação realizada no início da manhã por equipes do MP, Polícias Civil e Militar para cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos ontem, dia 9. Na decisão, o juiz Pedro Andrade Santos concordou com o MP de que a prisão preventiva seria necessária para assegurar a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.