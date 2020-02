Irmãos Macêdo celebram 70 anos do trio elétrico com foliões de todas as idades

“Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu”. Essa máxima momesca define o motivo de uma multidão de foliões acompanharem nesta quinta-feira (20) o trio de Armandinho, Dodô & Osmar. O comando do Fobicão que circulou no Campo Grande foi de responsabilidade dos Irmãos Macêdo, banda formada por Armandinho, Betinho, Aroldo e André, todos filhos de Osmar Macedo (1923-1997), que, junto com Dodô (1920-1978), inventou o trio elétrico e a guitarra baiana, revolucionando o Carnaval de Salvador.

“Essas músicas são da minha época. Eu lembro da minha juventude, quando morava em Salvador e saía para curtir o Carnaval por essas ruas”, afirmaram Abílio Oliveira, 76 anos, e Edlurdes Oliveira, 68 anos. O casal que hoje mora em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sempre vem para a capital baiana no período do Carnaval. “Para ter esse pique, tenho que beber muita cerveja e fazer muito sexo, mas só com a minha esposa”, garantiu Abílio.

Mas não foram apenas os saudosistas que estiveram presentes. Morador do Garcia, Tercio Andrade, 21, fez questão de ir com amigos para o Campo Grande e aproveitar a folia. “É muito bom ver esse trio e as figuras que essa banda representa. Eu gosto desse estilo de música mais vintage, dos anos 1960 e 1970”, disse.

No entanto, se você pensa que rolou apenas antigas músicas carnavalescas, deveria ter visto a versão de Love Of My Life, |balada rock do Queen, de 1975, entoada na guitarra baiana, na frente do Teatro Castro Alves (TCA). A estudante Elen Cailane, 16 anos, se rendeu à música que ela tinha conhecido na internet. “Eu não queria ver uma banda específica, mas conheci essa no Carnaval do ano passado e fiquei encantada com o som deles”, exclamou. Após a música inglesa, os Irmãos Macêdo cantaram o clássico de Caetano Atrás do Trio Elétrico. E a multidão seguiu viva e feliz, até a Praça Castro Alves.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.

*Com orientação da editora doris miranda